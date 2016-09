El profundo impacto y las inacabables consecuencias de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hace que sigan apareciendo nuevas teorías e imágenes inéditas. Las últimas son del presidente Bush en las horas posteriores al ataque. Pero otras fotos también tardaron años en publicarse. Le contamos por qué.

La foto más polémica

Thomas Hoepker, de la agencia Magnum, tomó esta foto de un grupo de jóvenes en un parque de Brooklyn mientras las torres ardían. Decidió no publicarla.

No le parecía representativa de aquel día. Cuando se publicó, cinco años después, levantó polémica. Varios analistas reprobaron la «insensibilidad» de los jóvenes, que tuvieron que salir a explicarse y asegurar que estaban «en profundo estado de shock e incrédulos». Hoy, Hoepker reconoce que la foto es importante precisamente por su ambigüedad.

El presidente Bush, en acción

1. A George W. Bush, el ataque le pilló leyendo ante un grupo de niños en un colegio de Sarasota (Florida). La imagen de su escasa reacción cuando le comunican lo sucedido dio la vuelta al mundo, pero lo que pasó inmediatamente después solo se ha visto ahora. En junio, la Biblioteca Presidencial George W. Bush publicó todas las fotos que Eric Draper le hizo en aquellos tremendos momentos.

2. En la propia escuela, Bush recibe información del equipo de seguridad. Dan Bartlett, su asistente y la persona que lo informó primero de lo que estaba ocurriendo, señala la televisión en la que se están emitiendo los ataques. Eran las 9 de la mañana.

3. Ya en el Air Force One, escoltado por cazas F-16, Bush habla por teléfono con el vicepresidente Dick Cheney. Ahí mismo, el presidente tomó la decisión de derribar cualquier avión comercial que no respondiera a las órdenes de aterrizar.

4. Bush llega a la base aérea de Offutt, en Nebraska. Por razones de seguridad, no le dejaron ir a Washington pese a su insistencia. Antes de Nebraska, pasó por otra base militar de Luisana, donde habló por primera vez ante las cámaras.

5. En la base aérea, el presidente, el almirante Richard Mies y el jefe de gabinete Andy Card contactan por videoconferencia con la Casa Blanca. Según Condoleezza Rice, lo primero que Bush dijo fue. «Estamos en guerra».

6. A las 6.45 de la tarde, Bush llega a la Casa Blanca. Con su equipo repasa el discurso que dará a la nación en dos horas. El mensaje clave es. «No haremos distinción entre los terroristas y quienes los protegen». Abre así la puerta a atacar Afganistán e Irak.

El derrumbamiento

Tras el impacto de los aviones se derrumbaron tres edificios. La Torre Sur cayó a las 9.59 (hora en Nueva York), tras arder durante 56 minutos. La Torre Norte cayó a las 10.28 y un tercer edificio, el World Trade Center 7, se derrumbó a las 17.20. Las fotos aéreas que la Policía tomó ese día, como la de arriba, solo se publicaron diez años después de los ataques.

Los ‘caídos’ anónimos

Unas 200 personas se lanzaron al vacío desde las torres en llamas. Pero casi no hay imágenes publicadas de ellas ni de ninguno de los 2963 fallecidos en los atentados. Fue una decisión de los propios medios de EE.UU. Pero sí había -y hay- fotos. La más conocida de un hombre cayendo fue tomada por Richard Drew, de la agencia AP. Semanas después del ataque, la publicó The New York Times y fueron recriminados por sus propios lectores. Esas imágenes de ‘los caídos’ siguen siendo tabú.

La conspiración del Pentágono

Una de las teorías conspirativas más divulgadas es la de que no fue un avión, sino un misil, lo que se estrelló contra el Pentágono. Se basa en que los daños producidos en el edificio son pequeños para haber sido causados por un Boeing 757. Además, apenas se ven restos del avión, que para haber entrado casi a ras del suelo en el edificio tuvo que volar hacia el Pentágono durante 40 minutos sin ser interceptado por sus sofisticados radares. Todos los vídeos de los edificios cercanos fueron confiscados.

